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Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции

Новости » Общество    15.09.2019 - 04:34
Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции
Фото: Эдвард Сноуден (из открытых источников)

Он попросил об этом президента Макрона

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что хотел бы получить убежище во Франции. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на отрывок интервью Сноудена радиостанции France Inter.

Так, в интервью, которое выйдет 16 сентября, Сноуден говорит, что "был бы рад", если бы президент Франции Эммануэль Макрон позволил ему переехать в возглавляемую им страну.

"Я бы очень хотел, чтобы мистер Макрон предоставил мне убежище", - сказал он.

Сноуден с 2013 года живет в России. Москва предоставила ему убежище после того, как он раскрыл подробности секретных программ по слежке, организованных американскими спецслужбами.

Многие политические активисты считают Сноудена "героем", однако власти США хотят привлечь его к уголовной ответственности за шпионаж.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил секретную директиву о совершении кибератак, которая в 2013 году усилиями бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена оказалась в открытом доступе.

Напомним, в 2016 году Эдвард Сноуден попросил президента Соединенных Штатов Америки Барака Обаму о помиловании. Однако этого не состоялось

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