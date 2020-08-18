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У Конгресі США закликали Трампа відмовитися від ідеї помилування Сноудена

США, Вівторок 18 серпня 2020 05:24
У Конгресі США закликали Трампа відмовитися від ідеї помилування Сноудена
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)
Автор: РБК-Україна

На думку конгресменів, помилування Сноудена може підірвати авторитет адміністрації США

Помилування екс-співробітника ЦРУ і Агентства національної безпеки Едварда Сноудена, який в 2013 році оприлюднив секретні документи, що стосуються телефонного прослуховування і інтернет-спостереження людей американськими спецслужбами, стало б серйозною помилкою. Таке рішення може підірвати авторитет чинної адміністрації США.

Про це йдеться в спільній заяві голови комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США Адама Сміта (демократ, від штату Вашингтон) і старшого республіканця комітету Мека Торнберри (від штату Техас), опублікованому на сайті профільного комітету.

За словами Сміта і Торнберрі, помилування будь-кого, хто звинувачується за законом про шпигунство, хто зізнався у передачі секретної інформації і хто провів відтоді роки в Росії, було б серйозною помилкою.

"Едвард Сноуден завдав величезної шкоди нашій національній безпеці і повинен постати перед судом за свої дії. Помилувати Сноудена зараз означало б повністю підірвати позиції цієї адміністрації і висміяти співробітників наших органів національної безпеки", - заявили конгресмени.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість помилування Сноудена.

Відзначимо, що Сноуден живе в Росії відтоді, як він розкрив подробиці програм стеження, здійснюваних американськими спецслужбами. Влада США неодноразово намагалися домогтися його кримінального переслідування за розкриття державних секретів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сноуден хоче отримати притулок у Франції.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиЭдвард СноуденДональд Трамп
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