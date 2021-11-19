ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Конгресі США запропонували не визнавати Путіна президентом після 2024 року

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 19 листопада 2021 05:42
У Конгресі США запропонували не визнавати Путіна президентом після 2024 року Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Конгресмени Стів Коен і Джо Вілсон внесли в Палату представників Конгресу США резолюцію про невизнання президента Росії Володимира Путіна главою держави. Йдеться про прийняття документа в тому випадку, якщо він братиме участь у виборах 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на їхній прес-реліз.

За словами конгресменів, поправки до конституції Росії від 2020 року "набрали чинності з порушенням законів і міжнародних зобов'язань", тому будь-яка спроба Путіна залишитися на посаді після закінчення його нинішнього і останнього терміну 7 травня 2024 року має спричинити невизнання з боку Сполучених Штатів.

"Резолюція відзначає порушення при виборах, завдяки яким Путін перебуває при владі, і відстоює позицію, що його подальше перебування на посаді незаконно", - йдеться в релізі.

Зазначається, що резолюція у разі прийняття носитиме рекомендаційний, а не обов'язковий характер.

Раніше Путін говорив, що поки не прийняв рішення про свою участь у виборах президента Росії у 2024 році. За словами глави РФ, розмови на цю тему дестабілізують ситуацію всередині країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Конгресс США
NEWS
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну