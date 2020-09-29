В Конгрессе США предлагают выделить 2,2 млрд долларов для финпомощи бизнесу

Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Демократы нижней палаты американского Конгресса представили сокращенный пакет помощи на борьбу с последствиями коронавируса на сумму в 2,2 триллиона долларов. Это последняя попытка оказать давление на Белый дом, чтобы тот вернулся за стол переговоров и заключил двухпартийную сделку перед предстоящими выборами.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В распространенном письме спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отметила, что законопроект "предоставляет абсолютно необходимые ресурсы для защиты жизней, средств к существованию и жизни нашей демократии в ближайшие месяцы. Он включает новое финансирование, необходимое для предотвращения катастрофы школ, малого бизнеса, ресторанов, площадок для выступлений, работников авиакомпаний".

Финансовая помощь, среди прочего, включает в себя выделение 436 миллиардов долларов правительствам штатов и местным властям, дополнительные выплаты в размере 1200 долларов большинству американцев, деньги на выплаты пособий по безработице в размере 600 долларов до января. Кроме этого, 75 миллиардов долларов выделяется на тестирование COVID-19, отслеживание контактов заболевших и другие медицинские услуги.

Heroes Act 2.0 также включает 25 миллиардов долларов, которые предотвратят увольнение тысяч сотрудников авиакомпаний.

Пока неизвестно, планируется ли голосование за предложенный законопроект в Палате представителей на этой неделе.

Напомним, в мае демократическое большинство Палаты представителей приняла законопроект (Heroes Act) с помощью 3,4 трлн долларов. Республиканцы в Сенате не согласились продвигать этот документ далее через избыточные расходы для экономики. Демократы же пытаются продемонстрировать избирателям, что они борются за как можно большую помощь со стороны государства в период пандемии. После того, как переговоры с республиканцами зашли в тупик, демократы внесли на рассмотрение законопроект Heroes Act 2.0.

Отметим, в США 27 млн человек могут лишиться медицинского страхования за потерю работы в связи с пандемией коронавируса.

В июле США увеличили помощь Украине от коронавируса почти на 2 млн долларов.