У Конгресі США пропонують виділити 2,2 млрд доларів для фіндопомоги бізнесу

Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Демократи у нижній палаті Конгресу США внесли на розгляд проект закону (Heroes Act 2.0), який передбачає нову допомогу американському бізнесу та громадянам у період пандемії в розмірі 2,2 трлн доларів. Документ офіційно зареєстрований у понеділок, 27 вересня.

Про це повідомляє "Голос Америка".

У поширеному листі спікер Палати представників Ненсі Пелосі відзначила, що законопроект "надає абсолютно необхідні ресурси для захисту життів, засобів до існування і життя нашої демократії в найближчі місяці. Він включає нове фінансування, необхідне для запобігання катастрофи шкіл, малого бізнесу, ресторанів, майданчиків для виступів, працівників авіакомпаній".

Фінансова допомога, серед іншого, включає в себе виділення 436 мільярдів доларів урядам штатів і місцевій владі, додаткові виплати в розмірі 1200 доларів більшості американців, гроші на виплати допомоги з безробіття в розмірі 600 доларів до січня. Крім цього, 75 мільярдів доларів виділяється на тестування COVID-19, відстеження контактів хворих і інші медичні послуги.

Документ також включає 25 мільярдів доларів, які допоможуть запобігти звільнення тисяч співробітників авіакомпаній.

Поки невідомо, чи планується голосування за запропонований законопроект в Палаті представників на цьому тижні.

Нагадаємо, у травні демократична більшість Палати представників прийняла законопроєкт (Heroes Act) з допомогою 3,4 трлн доларів. Республіканці в Сенаті не погодилися просувати цей документ далі через надмірні витрати для економіки. Демократи ж намагаються продемонструвати виборцям, що вони борються за якомога більшу допомогу з боку держави в період пандемії. Після того, як переговори з республіканцями зайшли в глухий кут, демократи внесли на розгляд законопроєкт Heroes Act 2.0.

Зазначимо, у США 27 млн людей можуть позбутися медичного страхування через втрату роботи у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У липні США збільшили допомогу Україні від коронавірусу майже на 2 млн доларів.