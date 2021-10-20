В Конгрессе США поддержали не все кандидатуры из-за "Северного потока-2"

Он выступил против того, чтобы рекомендовать утверждение Барбары Лиф на пост помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока.

Круз уже некоторое время задерживает утверждение Сенатом десятков кандидатов на посты в Госдепартаменте США, пытаясь таким образом добиться введения Вашингтоном новых санкций против проекта "Северный поток-2".

Республиканец в этот раз хоть и не стал препятствовать остальным назначениями, не исключил того, что все равно будет затягивать голосование по этим кандидатурам в Сенате полного состава.

Задерживать голосование по тем или иным кандидатурам Крузу позволяет специально предусмотренная процедура, с помощью которой любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием того или иного законопроекта, однако со временем она стала часто использоваться с целью затягивания процесса рассмотрения различных вопросов.