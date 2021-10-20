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У Конгресі США підтримали не всі кандидатури через "Північний потік-2"

Автор: Артур Родивилов

Комітет у закордонних справах рекомендував Сенату Конгресу США повного складу затвердити 33 кандидатури на посади в Держдепартаменті. Однак не всі кандидатури отримали схвалення - сенатор-республіканець Тед Круз знову заблокував одне з призначень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Він виступив проти того, щоб рекомендувати затвердження Барбари Ліф на посаду помічника держсекретаря США у справах Близького Сходу.

Круз вже деякий час затримує затвердження Сенатом десятків кандидатів на посади в Держдепартаменті США, намагаючись таким чином домогтися введення Вашингтоном нових санкцій проти проєкт "Північний потік-2".

Республіканець цього разу хоч і не став перешкоджати іншим призначеннями, не виключив того, що все одно буде затягувати голосування по цих кандидатурах в Сенаті повного складу.

Затримувати голосування з тих чи інших кандидатур Крузу дозволяє спеціально передбачена процедура, за допомогою якої будь-який член верхньої палати може відкласти розгляд будь-якого законопроєкт або голосування з якого-небудь питання. Спочатку ця процедура була задумана для того, щоб сенатор мав можливість більш уважно ознайомитися зі змістом того чи іншого законопроєкт, проте з часом вона стала часто використовуватися з метою затягування процесу розгляду різних питань.

Нагадаємо, раніше старший радник з енергетичних питань Державного департаменту США Амос Хохштайн в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що вже почалася підготовка санкцій щодо "Північного потоку-2", якщо Росія використовуватиме питання поставок газу як зброю проти України

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Північний потік-2