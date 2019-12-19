В Конгрессе США одобрили выделение почти 700 млн долларов Украине

Палата представителей Соединенных Штатов Америки одобрила выделение финансовой помощи Украине в размере почти 700 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу конгрессвумен от демократов Марси Каптур в Twitter.

По словам Каптур, в американском Конгрессе приняли законпроект о финансировании работы правительства США в 2020 году, в котором предусмотрено выделение Украине помощи в размере 698 млн долларов. Далее документ рассмотрят в Сенате США.

"В то время когда весь мир озадачен из-за политизации вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой, или любой администрации, вновь незаконно задержать подобную поддержку", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине. Документ поддержал 61 сенатор.

Как писало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу отсутствия надлежащей помощи Украине от стран Евросоюза. По его словам, страны Евросоюза получают большую выгоду от помощи Украине, чем США.