У Конгресі США схвалили виділення майже 700 млн доларів Україні

Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила виділення фінансової допомоги Україні у розмірі майже 700 мільйонів доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку конгресвумен від демократів Марсі Каптур в Twitter.

За словами Каптур, у американському Конгресі схвалили законпроект про фінансування роботи уряду США в 2020 році, в якому передбачене виділення Україні допомоги у розмірі 698 млн доларів. Надалі документ розглянуть у Сенаті США.

"У час коли весь світ спантеличений через політизацію питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал про надійну та потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від російської агресії. Конгрес не повинен дозволяти цій, або будь-якій адміністрації, знову незаконно затримати подібну підтримку", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні. Документ підтримав 61 сенатор.

Як писало РБК-Україна, президент США Дональд Трамп висловив здивування з приводу відсутності належної допомоги Україні від країн Євросоюзу. За його словами, країни Євросоюзу отримують більшу вигоду від допомоги Україні, чим США.