В Конгрессе США обнародовали новый отчет по делу об импичменте Трампа

Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей Соединенных Штатов, который отвечает за формулирование конкретных обвинений против американского президента в деле импичмента, обнародовал свой отчет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Комитета судопроизводства.

Документ под названием "Конституционные основания для импичмента президента"анализирует историю, цель и значение статьи об импичменте, что содержится в Конституции Штатов. Именно на этой основе контролируемая Демократической партией Палата представителей США - нижняя палата парламента - хочет объявить импичмент Дональду Трампу.

"Президент Трамп злоупотребил своей властью, предал нашу национальную безопасность и нарушил наш избирательный процесс для своей личной выгоды. Конституция определяет только одно средство исправления такого преступления - импичмент", - заявил глава Комитета по вопросам судопроизводства демократ Джерольд Надлер.

Отчет не формулирует конкретных обвинений против американского президента - этот вопрос члены Комитета будут решать отдельно. Обнародованный документ призван разъяснить юридическую сторону процедуры импичмента с учетом предыдущего опыта.

Ранее Комитет по вопросам судопроизводства публиковал подобные отчеты в 1974 году - во время процедуры импичмента Ричарда Никсона, и в 1998 году, когда под нее попал другой президент Соединенных Штатов Билл Клинтон.

Напомним, в Конгрессе США планируют завершить процедуру объявления импичмента Трампа до 25 декабря. Если Конгресс поддержит импичмент президента, данный вопрос будет вынесен на рассмотрение Сената. Как сообщали в Конгрессе, рассмотрение импичмента планируют передать в Сенат в начале 2020 года.

Отметим, 3 декабря комитет по вопросам разведки Палаты представителей рассмотрел и одобрил 300-страничный доклад по результатам расследования в рамках импичмента Трампа.