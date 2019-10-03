В Конгрессе США намерены вынудить Трампа предоставить документы о контактах с Украиной

Демократы в Палате представителей США собираются вынудить администрацию президента Дональда Трампа предоставить документы о контактах с украинскими властями. Об этом указано в меморандуме, подписанном конгрессменами.

Меморандум направлен в Комитет по вопросам надзора и реформ в рамках расследования по импичменту президента США. Причиной подписания такого документа стало игнорирование со стороны администрации любых запросов демократов по поводу импичмента. Последний запрос был направлен 9 октября.

"За последние несколько недель комитеты несколько раз пытались получить в добровольном порядке ответы на наши запросы о предоставлении документов, но Белый дом отказался принять это, и даже дать ответ комитетам", - говорится в документе.

Напомним, Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на Зеленского для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Гантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.