У Конгресі США мають намір змусити Трампа надати документи про контакти з Україною

Демократи в Палаті представників США збираються змусити адміністрацію президента Дональда Трампа надати документи про контакти з українською владою. Про це зазначено в меморандумі, підписаним конгресменами.

Меморандум спрямований в Комітет з питань нагляду та реформ в рамках розслідування щодо імпічменту президента США. Причиною підписання такого документа стало ігнорування з боку адміністрації будь-яких запитів демократів з приводу імпічменту. Останній запит був направлений 9 жовтня.

"За останні кілька тижнів комітети кілька разів намагалися отримати в добровільному порядку відповіді на наші запити про надання документів, але Білий дім відмовився прийняти це, і навіть дати відповідь комітетам", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Трампу оголосили про початок імпічменту після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Гантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.