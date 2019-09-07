Трамп давит на Зеленского, чтобы тот вмешался в президентские выборы в США, - WP

Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Газета считает, что от Зеленского Трамп хочет содействия в деле его оппонента Байдена, который будет баллотироваться на выборах в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский вмешался в президентские выборы в США, запланированы на 2020 год. Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание считает, что Трамп давит на Зеленского, чтобы последний способствовал развитию расследования, открытого в Украине против Джо Байдена. Он является соперником Трампа по президентской гонке.

Газета также отмечает, что одним из методов давления является обращение администрации Трампа к Пентагону о пересмотре военной помощи для Украины.

Также указывается, что возобновить расследование против Джо Байдена и его сына советовал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который встречался с близким партнером украинского президента.

Речь идет об истории, когда сын Джо Байдена - Хантер Байден - был членом совета директоров частной украинской газовой компании Burisma Group, когда тогдашний генеральный прокур Украины Виктор Шокин начал расследование деятельности фирмы. Джо Байден в то время был на посту вице-президента США и призвал уволить прокурора.

Новый генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поставил точку в вопросах возможных правонарушений Джо Байдена и его сына в Украине.

Напомним, что несмотря на заявления Луценко, в августе 2019 года американские СМИ сообщили, что высокопоставленный представитель президента Украины Владимира Зеленского говорил по телефону и встречался лично с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Предметом обсуждения стало расследование в отношении сына Джо Байдена.

Ранее РБК-Украина писало, что бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас.