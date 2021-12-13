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В Конгрессе США готовы к работе над новыми санкциями против России

Автор: Артур Родивилов

Руководство комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США готово к работе во взаимодействии с американской администрацией по введению новых санкций против Москвы в случае вторжения РФ в Украину. Соответствующее заявление законодатели опубликовали в воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Председатель указанного комитета Грегори Микс (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец в данном органе Майкл Маккол (от штата Техас) заверили, что суверенитет и территориальная целостность Украины пользуются непоколебимой поддержкой в Конгрессе США со стороны обеих партий.

"Мы готовы работать с администрацией и с нашими трансатлантическими союзниками с тем, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины, в том числе путем введения новых серьезных санкций в отношении России, если она продолжит вторгаться на Украину", - отметили Микс и Маккол.

Они также выступили за отправку дополнительной военной техники Киеву, в том числе поражающего действия.

По словам законодателей, Вашингтону не следует "делать уступок в ущерб Украине или позициям НАТО на восточном фланге".

Напомним, у президента РФ Владимира Путина сделали заявление о войсках на границе с Украиной и угрозе новых санкций против РФ.

Ранее президент США Джо Байден провел двухчасовую беседу с президентом России Владимиром Путиным. Он ему сказал, что Россия заплатит "ужасную цену", если вторгнется в Украину.

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Соединенные Штаты Америки