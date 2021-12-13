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У Конгресі США готові до роботи над новими санкціями проти Росії

Автор: Артур Родивилов

Керівництво Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США готове до роботи у взаємодії з американською адміністрацією щодо введення нових санкцій проти Москви у разі вторгнення РФ в Україну. Відповідну заяву законодавці опублікували в неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Голова зазначеного Комітету Грегорі Мікс (демократ від штату Нью-Йорк) і старший республіканець в даному органі Майкл Маккол (від штату Техас) запевнили, що суверенітет і територіальна цілісність України користуються непохитною підтримкою в Конгресі США з боку обох партій.

"Ми готові працювати з адміністрацією і з нашими трансатлантичними союзниками з тим, щоб стримати подальшу російську агресію проти України, в тому числі шляхом введення нових серйозних санкцій щодо Росії, якщо вона продовжить вдиратися на Україну", - зазначили Мікс і Маккол.

Вони також виступили за постачання додаткової військової техніки Києву, в тому числі вражаючої дії.

За словами законодавців, Вашингтону не слід "робити поступок на шкоду Україні або позиціям НАТО на східному фланзі".

Нагадаємо, у президента РФ Володимира Путіна зробили заяву про війська на кордоні з Україною і загрозу нових санкцій проти РФ.

Раніше президент США Джо Байден провів двогодинну бесіду з президентом Росії Володимиром Путіним. Він йому сказав, що Росія заплатить "жахливу ціну", якщо вдереться в Україну.

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