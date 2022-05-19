В Конгрессе прошел закрытый брифинг о реакции США на вторжение в Украину

Председатель Комитета по надзору и правительственным реформам Кэролайн Мэлони заявила, что она лично сделает все возможное, чтобы режим Путина был привлечен к ответственности за "вопиющие нарушения международного права", а также проследит за эффективностью того, как именно используются федеральные средства, переданные Украине.

"Под лидерством президента Байдена Соединенные Штаты побудили альянс НАТО и весь мир с поразительной скоростью отреагировать на незаконное вторжение Владимира Путина в Украину и срочно обеспечить необходимую безопасность и гуманитарную помощь", - заявила Мэлони,

В силу того, что брифинг был закрытым, а обсуждаемые на нем темы - секретными, Мэлони не сообщила подробностей встречи.

На заседании в Палате представителей присутствовали зампомощника министра обороны США Лора Купер, зампомощника госсекретаря Робин Данниган, помощник руководителя Бюро по гуманитарной помощи в составе Агентства США по международному развитию.