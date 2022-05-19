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В Конгрессе прошел закрытый брифинг о реакции США на вторжение в Украину

Фото: В Конгрессе прошел закрытый брифинг о реакции США на вторжение в Украину (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В среду днем в Комитете по надзору и правительственным реформам нижней палаты Конгресса США состоялся закрытый брифинг с участием законодателей и должностных лиц. Он был посвящен поддержке для защиты Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Председатель Комитета по надзору и правительственным реформам Кэролайн Мэлони заявила, что она лично сделает все возможное, чтобы режим Путина был привлечен к ответственности за "вопиющие нарушения международного права", а также проследит за эффективностью того, как именно используются федеральные средства, переданные Украине.

"Под лидерством президента Байдена Соединенные Штаты побудили альянс НАТО и весь мир с поразительной скоростью отреагировать на незаконное вторжение Владимира Путина в Украину и срочно обеспечить необходимую безопасность и гуманитарную помощь", - заявила Мэлони,

В силу того, что брифинг был закрытым, а обсуждаемые на нем темы - секретными, Мэлони не сообщила подробностей встречи.

На заседании в Палате представителей присутствовали зампомощника министра обороны США Лора Купер, зампомощника госсекретаря Робин Данниган, помощник руководителя Бюро по гуманитарной помощи в составе Агентства США по международному развитию.

Напомним, в Сенате США затормозилось голосование за законопроект о выделении Украине дополнительного пакета помощи на сумму около 40 млрд долларов из-за внесенной в последний момент поправки сенатора Рэнда Пола, республиканца от штата Кентукки.

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Конгресс США