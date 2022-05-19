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У Конгресі відбувся закритий брифінг про реакцію США на вторгнення в Україну

Фото: у Конгресі відбувся закритий брифінг про реакцію США на вторгнення в Україну (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У середу вдень у Комітеті з нагляду та урядових реформ нижньої палати Конгресу США відбувся закритий брифінг за участю законодавців і посадових осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Голова Комітету з нагляду та урядових реформ Керолайн Мелоні заявила, що вона особисто зробить все можливе, щоб режим Путіна був притягнутий до відповідальності за "кричущі порушення міжнародного права", а також простежить за ефективністю того, як саме використовуються федеральні кошти, передані Україні.

"Під лідерством президента Байдена Сполучені Штати спонукали альянс НАТО і весь світ з разючою швидкістю відреагувати на незаконне вторгнення Володимира Путіна в Україну і терміново забезпечити необхідну безпеку і гуманітарну допомогу", - заявила Мелоні,

Через те, що брифінг був закритим, а обговорювані на ньому теми - секретними, Мелоні не повідомила подробиць зустрічі.

На засіданні в Палаті представників були присутні заступник міністра оборони США Лора Купер, заступник помічника держсекретаря Робін Данніган, помічник керівника Бюро з гуманітарної допомоги у складі Агентства США з міжнародного розвитку.

Нагадаємо, у Сенаті США загальмувалося голосування за законопроєкт про виділення Україні додаткового пакета допомоги на суму близько 40 млрд доларів через внесену в останній момент поправки сенатора Ренда Пола, республіканця від штату Кентуккі.

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Конгресс США