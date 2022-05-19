У Конгресі відбувся закритий брифінг про реакцію США на вторгнення в Україну

Голова Комітету з нагляду та урядових реформ Керолайн Мелоні заявила, що вона особисто зробить все можливе, щоб режим Путіна був притягнутий до відповідальності за "кричущі порушення міжнародного права", а також простежить за ефективністю того, як саме використовуються федеральні кошти, передані Україні.

"Під лідерством президента Байдена Сполучені Штати спонукали альянс НАТО і весь світ з разючою швидкістю відреагувати на незаконне вторгнення Володимира Путіна в Україну і терміново забезпечити необхідну безпеку і гуманітарну допомогу", - заявила Мелоні,

Через те, що брифінг був закритим, а обговорювані на ньому теми - секретними, Мелоні не повідомила подробиць зустрічі.

На засіданні в Палаті представників були присутні заступник міністра оборони США Лора Купер, заступник помічника держсекретаря Робін Данніган, помічник керівника Бюро з гуманітарної допомоги у складі Агентства США з міжнародного розвитку.