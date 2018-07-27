В Конгрессе призвали Трампа одобрить санкции против РФ по "делу Скрипаля"

Конгрессмен Ройс считает, что наказание имело бы решающее значение для сдерживания атак в будущем

Глава комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США Эд Ройс считает, что президент Дональд Трамп "игнорирует все крайние сроки" для вынесения решения о санкциях Вашингтона против Кремля по "делу Скрипаля". Об этом идет речь в письме Ройса Трампу, передает NBC News.

Конгрессмен призвал президента одобрить соответствующие ограничения, поскольку, по его мнению, введение США санкций, которые наказывали бы тех, кто использует химоружие, "имело бы решающее значение для сдерживания последующих атак".

В письме Ройс обвинил Администрацию президента в срыве установленного законом срока для обдумывания президентом этого вопроса более чем на месяц.

Теперь установлен еще один дедлайн - в две недели, после чего президент должен будет сообщить Конгрессу о своем решении по поводу того, будут ли США вводить санкции против России за отравление в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"В последние годы Владимир Путин неуклонно наращивал свою кампанию по консолидации власти и подорвал Соединенные Штаты. Ваше согласие с Актом об уничтожении химического и биологического оружия и прекращении боевых действий 1991 года имеет решающее значение для того, чтобы показать Путину, что мы серьезно относимся к тому, чтобы оспаривать его смертоносные действия, а также его продолжающиеся атаки на нашу демократию",- говорится в письме.

Напомним, в США и Великобритании считают, что Главное разведывательное управление Российской Федерации (ГРУ РФ) может быть ответственным за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.