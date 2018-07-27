У Конгресі закликали Трампа схвалити санкції проти РФ у "справі Скрипаля"

Конгресмен Ройс вважає, що покарання мало б вирішальне значення для стримування атак у майбутньому

Голова комітету з міжнародних справ палати представників Конгресу США Ед Ройс вважає, що президент Дональд Трамп "ігнорує всі крайні терміни" для винесення рішення про санкції Вашингтона проти Кремля у "справі Скрипаля". Про це йдеться в листі Ройса Трампу, передає NBC News.

Конгресмен закликав президента схвалити відповідні обмеження, оскільки, на його думку, запровадження США санкцій, які карали б тих, хто використовує хімічну зброю "мало б вирішальне значення для стримування наступних атак".

У листі Ройс звинуватив Адміністрацію президента у зриві встановленого законом строку для ухвалення президентом цього питання більш ніж на місяць.

Тепер встановлений ще один дедлайн - два тижні, після чого президент повинен буде повідомити Конгрес про своє рішення з приводу того, чи будуть США запроваджувати санкції проти Росії за отруєння в британському Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

"В останні роки Володимир Путін неухильно нарощував свою кампанію з консолідації влади і підірвав Сполучені Штати. Вашу згода з Актом про знищення хімічної і біологічної зброї та припинення бойових дій 1991 року має вирішальне значення для того, щоб показати Путіну, що ми серйозно ставимося до того, щоб оскаржувати його смертоносні дії, а також його атаки на нашу демократію", - йдеться в листі.

Нагадаємо, в США і Великій Британії вважають, що Головне розвідувальне управління Російської Федерації (ГРУ РФ) може бути відповідальним за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.