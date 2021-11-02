На конгрессе НАГУ назвали дороги, которые планируется построить в Украине

К 2024 году в Украине будет восстановлено 1,4 тыс. мостов, отремонтировано 24 тыс. км дорог. Среди самых перспективных будущих проектов министр назвал Киевскую обходную дорогу, трассы М-05 "Киев-Одесса", М-14 "Одесса-Николаев-Херсон", М-24 "Мукачево-Берегово-Лужанка", Н-08 "Борисполь-Переяслав", обход города Черновцы, концессионную дорогу "Краковец-Львов-Броды-Ровно".

Как отметил вице-президент НАГУ Александр Бойко, благодаря программе президента в стране появились не только новые качественные дороги, но и новая мощная и современная отрасль экономики. Ведущие национальные дорожные компании, члены ассоциации за последние годы инвестировали миллиарды гривен в новейшую технику и производственные базы, значительно увеличили кадровый потенциал.

"Мы сегодня работаем на самой современной технике, внедряем самые передовые технологии и в этом даже опережаем иностранные компании. Мы готовы выходить на внешние рынки и уже делаем это, но самое главное - это завершить программу по восстановлению украинских дорог - работы в Украине еще очень много", - считает Бойко.

По словам президента НАДУ Николая Березовского, динамика дальнейшего роста отрасли зависит не только от финансирования, но и усовершенствования нормативно-правовой базы.

"Нам нужно переходить на международные стандарты ценообразования, более активно проводить дерегуляцию разрешительной системы. В этом направлении сегодня есть абсолютный консенсус и взаимопонимание между бизнесом и властью, наш конгресс это еще раз показал", - отметил Николай Березовский.

Кроме представителей МИУ, в мероприятии также приняли участие заместитель министра финансов Украины Александр Кава, советник премьер-министра Тарас Сиротинский, председатель Госинспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос, заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, заместитель председателя комитета ВРУ по местному самоуправлению, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Результатом конгресса, обещают организаторы, будут конкретные предложения к законодательным и нормативным документам, которые помогут более эффективно реализовывать программу восстановления и строительства новых дорог в Украине.