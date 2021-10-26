Зеленский подвел итоги двух лет "Большой стройки" на Закарпатье

Президент Владимир Зеленский, который в октябре 2019 года инициировавший программу "Большая стройка", подвел итоги первых двух лет реализации программы на Закарпатье.

"Два года назад я анонсировал программу "Большая стройка". Новые дороги, больницы, школы, садики, стадионы, бассейны, ЦНАПы, культурные объекты и многое другое - результат, на котором мы не собираемся останавливаться. И для меня очень важно, чтобы его чувствовал каждый регион - на западе и на востоке, на юге, севере и в центре нашей прекрасной Украины", - отметил Владимир Зеленский.

В частности, на Закарпатье за ​​это время реконструировано и построено 46 лечебных учреждений, 13 школ и садов, 562 км дорог.

Президент подчеркнул, что Закарпатская область граничит с четырьмя странами Евросоюза, здесь находится самая высокая точка Украины и географический центр Европы. Поэтому развитие региона и его туристического потенциала по программе "Большая стройка" станет еще более активным.