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Зеленский подвел итоги двух лет "Большой стройки" на Закарпатье

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Киев, Вторник 26 октября 2021 16:53
Зеленский подвел итоги двух лет "Большой стройки" на Закарпатье Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Владимир Зеленский, который в октябре 2019 года инициировавший программу "Большая стройка", подвел итоги первых двух лет реализации программы на Закарпатье.

Соответствующее видео опубликовано на странице главы государства в Facebook.

"Два года назад я анонсировал программу "Большая стройка". Новые дороги, больницы, школы, садики, стадионы, бассейны, ЦНАПы, культурные объекты и многое другое - результат, на котором мы не собираемся останавливаться. И для меня очень важно, чтобы его чувствовал каждый регион - на западе и на востоке, на юге, севере и в центре нашей прекрасной Украины", - отметил Владимир Зеленский.

В частности, на Закарпатье за ​​это время реконструировано и построено 46 лечебных учреждений, 13 школ и садов, 562 км дорог.

Президент подчеркнул, что Закарпатская область граничит с четырьмя странами Евросоюза, здесь находится самая высокая точка Украины и географический центр Европы. Поэтому развитие региона и его туристического потенциала по программе "Большая стройка" станет еще более активным.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в течение 2021 года по программе "Большая стройка" будет построено и отремонтировано 6,5 тыс. км дорог и 245 мостов.

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Владимир Зеленский Большая стройка
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