На конгресі НАДУ назвали дороги, які планується побудувати в Україні

До 2024 року в Україні буде відновлено 1,4 тис. мостів, відремонтовано 24 тис. км доріг. Серед найбільших перспективних майбутніх проектів міністр назвав Київську обхідну дорогу, траси М-05 "Київ-Одеса", М-14 "Одеса-Миколаїв-Херсон", М-24 "Мукачеве-Берегове-Лужанка", Н-08 "Бориспіль-Переяслав", обхід міста Чернівці, концесійну дорогу "Краковець-Львів-Броди-Рівне".

Як зазначив віце-президент НАДУ Олександр Бойко, завдяки програмі президента у країні з’явилися не лише нові якісні дороги, але й нова потужна та сучасна галузь економіки. Провідні національні дорожні компанії, члени асоціації, за останні роки інвестували мільярди гривень у новітню техніку та виробничі бази, значно збільшили кадровий потенціал.

"Ми сьогодні працюємо на найсучаснішій техніці, запроваджуємо найбільш передові технології і в цьому навіть випереджаємо іноземні компанії. Ми готові виходити на зовнішні ринки і вже робимо це, але найголовніше - це завершити програму з відновлення українських доріг - роботи в Україні ще дуже багато", - вважає Бойко.

За словами президента НАДУ Миколи Березовського, динаміка подальшого зростання галузі залежить не лише від фінансування, але й від удосконалення нормативно-правової бази.

"Нам потрібно переходити на міжнародні стандарти ціноутворення, більш активно проводити дерегуляцію дозвільної системи. В цьому напрямі сьогодні є абсолютний консенсус та порозуміння між бізнесом та владою, наш конгрес це ще раз засвідчив", - зазначив Микола Березовський.

Окрім представників МІУ, у заході також взяли участь заступник міністра фінансів України Олександр Кава, радник прем’єр-міністра Тарас Сиротинський, голова Держінспекції архітектури і містобудування Семен Кривонос, заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, заступниця голови комітету ВРУ з питань місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Результатом конгресу, обіцяють організатори, будуть конкретні пропозиції до законодавчих та нормативних документів, які допоможуть ефективніше реалізовувати програму відновлення та будівництва нових доріг в Україні.