Конгресс успел утвердить лишь 2% голосов выборщиков из-за штурма

Конгресс и Сенат США на совместном заседании успели утвердить только 12 из 538 голосов выборщиков. Им помешали протестующие, которые ворвались в здание.
Об этом сообщает CNN.
Так, сертифицировали лишь девять голосов из Алабамы и три из Аляски.
Напомним, 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов, который должен был утвердить победу Джо Байдена на выборах президента.
Позже в комплексе зданий Капитолия США и возле офиса Республиканского национального комитета обнаружили взрывные устройства.
Кроме того, американских законодателей эвакуируют на военную базу. Затем стало известно, что в Вашингтоне правоохранители начали задержания участников акции протеста.
Стало известно, что удалось прекратить беспорядки у здания Капитолия. Представители администрации Капитолия заявили, что здание находится в безопасности.