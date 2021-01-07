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Конгрес встиг затвердити лише 2% голосів вибірників через штурм

США, Четвер 07 січня 2021 01:55
Конгрес встиг затвердити лише 2% голосів вибірників через штурм
Фото: Капітолій (flickr)
Автор: Даша Харченко

Конгрес та Сенат США на спільному засіданні встигли затвердити тільки 12 із 538 голосів вибірників. Їм завадили протестувальники, які увірвалися в будівлю.

Про це повідомляє CNN.

Так, сертифікували лише дев’ять голосів з Алабами та три з Аляски.

Нагадаємо, 6 січня прихильники чинного президента Дональда Трампа увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів, який повинен був затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента.

Пізніше в комплексі будівель Капітолію США і біля офісу Республіканського національного комітету виявили вибухові пристрої.

Крім того, американських законодавців евакуюють на військову базу. Потім стало відомо, що у Вашингтоні правоохоронці почали затримання учасників акції протесту.

Стало відомо, що вдалося припинити заворушення у будівлі Капітолію. Представники адміністрації Капітолію заявили, що будівля знаходиться в безпеці.

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