Конгресс США завтра рассмотрит доклад по импичменту Трампа

Конгресс Соединенных Штатов Америки в понедельник, 2 декабря, рассмотрит доклад по расследованию в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Politico.

Как сообщается, завтра специальный комитет по разведке Палаты представителей США изучит доклад по результатам расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

Ожидается, что уже 3 декабря представители Демократической партии, у которых большинство в американском Конгрессе, поддержат данный документ, что станет важным шагом для процесса импичмента.

После голосования доклад передадут в юридический комитет, который 4 декабря проведет слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что конгрессмены-республиканцы вызовут на слушания по импичменту Трампа в юридическом комитете Палаты представителей специалистов по конституционному праву. Чиновники утверждают, что привлечение специалистов позволит восстановить объективность процесса импичмента.

Кроме того, юридический комитет Палаты представителей США пригласил президента Трампа принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента. Председатель комитета направил главе Белого дома письмо с приглашением прийти на слушания, которые состоятся 4 декабря.