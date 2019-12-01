Конгрес США завтра розгляне доповідь щодо імпічменту Трампа

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

У вівторок, 3 грудня, доповідь винесуть на голосування

Конгрес Сполучених Штатів Америки у понеділок, 2 грудня, розгляне доповідь щодо розслідування в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Politico.

Як повідомляється, завтра спеціальний комітет з розвідки Палати представників США вивчить доповідь за результатами розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа.

Очікується, що вже 3 грудня представники Демократичної партії, які мають більшість в американському Конгресі, підтримають даний документ, що стане важливим кроком для процесу імпічменту.

Після голосування доповідь передадуть в юридичний комітет, який 4 грудня проведе слухання в рамках процедури імпічменту Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що конгресмени-республіканці викличуть на слухання щодо імпічменту Трампа в юридичному комітеті Палати представників фахівців з конституційного права. Чиновники стверджують, що залучення фахівців дозволить відновити об’єктивність процесу імпічменту.

Крім того, юридичний комітет Палати представників США запросив президента Трампа взяти участь у слуханнях в рамках процедури імпічменту. Голова комітету направив главі Білого дому лист з запрошенням прийти на слухання, що відбудуться 4 грудня.