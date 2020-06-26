В Конгресс США внесли законопроект о расширении санкций к "Северному потоку-2"

В Палату представителей Конгресса США внесен законопроект, который уточняет и расширяет санкции в отношении строительства российского газопровода "Северный поток-2". Документ внесли конгрессмены от республиканцев Адам Кинзингер, Рубен Гальего, Майк Тернер, а также демократ Денни Хек.

Об этом сообщается на странице конгрессмена Кинзингера.

Проект разъясняет положения закона "Об энергетической безопасности Европы", который был принят в декабре 2019 года и фактически заблокировал строительство.

"Пока США и Европа вместе боролись с пандемией COVID-19, Россия продолжала свои усилия по разрушению трансатлантического партнерства. Мы не позволим Владимиру Путину удерживать наших союзников в заложниках с помощью завершения строительства газопровода Nord Stream 2", - сказал конгрессмен Кинзингер.

Кроме того, конгрессмен Хек заявил, что газопровод Nord Stream 2 угрожает не только Украине, но и всей Европе.

"Единственный способ подавить амбиции Путина - это объединенный фронт с нашими союзниками", - добавил он.

Напомним, в начале июня в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северного потока - 2".

Документ усиливает санкции законопроекта "Об энергетической безопасности Европы", который блокирует завершение строительства газопровода.

Отметим, кремлевское руководство неоднократно заявляло о намерении достроить газопровод "Северный поток-2", несмотря на санкции США.