Конгресс США утвердит предоставление 10 млрд долларов помощи Украине на этой неделе

Конгресс США на этой неделе утвердит предоставление 10 миллиардов долларов для помощи Украине в ответ на полномасштабное вторжение и нападение России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Переданный ранее администрацией американского президента Джо Байдена Конгрессу запрос на 10 млрд долларов поможет профинансировать обучение ВСУ, усилить кибербезопасность Украины, а также предоставить продовольствие и другую гуманитарную помощь, чтобы справиться с зарождающимся гуманитарным кризисом в стране из-за войны. По словам спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, передачу Украине указанной суммы Конгресс намерен утвердить на этой неделе.