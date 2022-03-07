Конгрес США затвердить надання 10 млрд доларів допомоги Україні цього тижня

Конгрес США цього тижня затвердить надання 10 мільярдів доларів для допомоги Україні у відповідь на повномасштабне вторгнення і напад Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Переданий раніше адміністрацією американського президента Джо Байдена Конгресу запит на 10 млрд доларів допоможе профінансувати навчання ЗСУ, посилити кібербезпеку України, а також надати продовольство та іншу гуманітарну допомогу, щоб впоратися гуманітарною кризою, що зароджується в країні через війну. За словами спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, передачу Україні зазначеної суми Конгрес має намір затвердити на цьому тижні.