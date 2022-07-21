UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Конгресс США требует объявить Россию государством-спонсором терроризма, - Politico

Фото: Конгресс США требует объявить Россию государством-спонсором терроризма (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требует от госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма. В противном случае это сделает Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание Politico.

По данным источников, соответствующее заявление Пелоси сделали в ходе разговора с Блинкеном на этой неделе.

"Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не мог бы принять закон, фактически определяющий россию как государство, поддерживающее терроризм", - заявил помощник одного из демократов.

Он также отметил, что принятие закона Конгрессом является более сложным путем, чем решение госсекретаря, но это даст администрации политическое прикрытие.

Напомним, что резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма в американский Сенат подали демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

Сейчас госсекретаря США Энтони Блинкена призывают признать это официально. Россия может стать пятой страной в этом списке.

Как известно, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила поддержку резолюции во время встречи с делегацией украинских парламентариев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКонгресс США