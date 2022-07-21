Конгрес США вимагає оголосити Росію державою-спонсором тероризму, - Politico

За даними джерел, відповідну заяву Пелосі зробила в ході розмови з Блінкеном на цьому тижні.

"Немає ніяких юридичних причин, за якими Конгрес не міг би прийняти закон, який фактично визначає Росію як державу, що підтримує тероризм", - заявив помічник одного з демократів.

Він також зазначив, що прийняття закону Конгресом є більш складним шляхом, ніж рішення держсекретаря, але це дасть Адміністрації президента США політичне прикриття.