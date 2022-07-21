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Конгрес США вимагає оголосити Росію державою-спонсором тероризму, - Politico

Фото: Конгрес США вимагає оголосити Росію державою-спонсором тероризму (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вимагає від держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму. В іншому випадку це зробить Конгрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання Politico.

За даними джерел, відповідну заяву Пелосі зробила в ході розмови з Блінкеном на цьому тижні.

"Немає ніяких юридичних причин, за якими Конгрес не міг би прийняти закон, який фактично визначає Росію як державу, що підтримує тероризм", - заявив помічник одного з демократів.

Він також зазначив, що прийняття закону Конгресом є більш складним шляхом, ніж рішення держсекретаря, але це дасть Адміністрації президента США політичне прикриття.

Нагадаємо, що резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму в американський Сенат подали демократ Річард Блументаль і республіканець Ліндсі Грем.

Зараз держсекретаря США Ентоні Блінкена закликають визнати це офіційно. Росія може стати п'ятою країною в цьому списку.

Як відомо, спікер Палати представників Ненсі Пелосі висловила підтримку резолюції під час зустрічі з делегацією українських парламентаріїв.

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