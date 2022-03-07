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Конгресс США согласовал процедуру запрета на поставку энергоносителей из России

Автор: Антон Федорцив

Американские власти завершают подготовку новых санкций против России за вторжение в Украину. Теперь Вашингтон стремится запретить импорт российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

Главы комитетов Конгресса США согласовали законопроект о запрете импорта нефти из РФ. Кроме того, документ предполагает разрыв нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.

Конгрессмены Ричард Нил и Кевин Брейди (председатель от Демократической партии и лидер от республиканцев комитета по вопросам путей и средств Палаты представителей соответственно) и сенаторы Рон Уайден и Майк Крапо – глава от демократов и республиканский член финансового комитета Сената соответственно – объявили, что достигли двухпартийного согласия по законодательству, прекращающему торговые отношения с Россией и Беларусью.

"Мы согласовали следующие законодательные шаги по запрету на импорт энергоносителей из России", – заявили американские законодатели.

Напомним, что аудитор Deloitte последним из "большой четверки" компаний объявил о прекращении работы в России.

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Российская ФедерацияКонгресс СШАНефтьВторжение России в Украину