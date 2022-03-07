Последний крупный аудитор объявил об уходе из России

Компания Deloitte последней из "большой четверки" консалтинговых фирм заявила о прекращении работы в России и Белоруссии. Ранее оттуда ушли KPMG, PwC и Ernst & Young.

"Deloitte больше не будет работать в России и Беларуси. Мы будем и дальше уделять приоритетное внимание поддержке своих людей и постоянному росту гуманитарных потребностей в Украине и по всей Европе", – заявил функционер.

Консалтинговая компания не сомневается, что принятое решение правильно. Вместе с тем ориентировочно 3 тысячи работников в России и Беларуси останутся без работы. В Deloitte пообещали поддержать пострадавших от ухода компании с рынка.