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Конгрес США узгодив процедуру заборони постачання енергоносіїв з Росії

Автор: Антон Федорців

Американська влада завершує підготовку нових санкцій проти Росії за вторгнення до України. Тепер Вашингтон прагне заборонити імпорти російських енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

Глави комітетів Конгресу США узгодили законопроект про заборону імпорту нафти з РФ. Окрім того, документ передбачає розрив нормальних торгівельних відносин із Росією та Білоруссю.

Конгресмени Річард Ніл і Кевін Брейді (голова від Демократичної партії та лідер від республіканців комітету з питань шляхів і засобів Палати представників відповідно) та сенатори Рон Уайден і Майк Крапо – голова від демократів і республіканський член фінансового комітету Сенату відповідно – оголосили, що досягли двопартійної згоди щодо законодавства, що припиняє торговельні відносини з Росією та Білоруссю.

"Ми погодили наступні законодавчі кроки щодо заборони на імпорт енергоносіїв з Росії", – заявили американські законодавці.

Нагадаємо, що аудитор Deloitte останнім із "великої четвірки" компаній оголосив про припинення роботи в Росії.

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