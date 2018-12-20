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Конгресс США призывает Мьянму освободить журналистов Reuters

Новости » Политика    20.12.2018 - 21:01
Конгресс США призывает Мьянму освободить журналистов Reuters
Фото: Ва Лонэ и Кьяв Соэ Оо (twitter.com.slodek)

Конгресс признал, что действия властей Мьянмы в отношении мусульманского меньшинства рохинджа является "геноцидом"

Конгресс США принял резолюцию в которой призывает власти Мьянмы освободить осужденных журналистов Reuters Ва Лонэ и Кьяв Соэ Оо. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Также Конгресс признал, что действия властей Мьянмы в отношении мусульманского меньшинства рохинджа является "геноцидом" и "преступлением против человечности.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс обсудил с лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи возможность помиловании двух журналистов Reuters, которых приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушении закона о государственной тайне.

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна очень разочарована решением суда по приговору Ва Лонэ и Кьяв Соэ Оо, и призвала власти Мьянмы немедленного освободить обоих журналистов. Также в ЕС призвали Мьянму освободить осужденных журналистов Reuters.

Добавим, что суд Мьянмы признал сотрудников Reuters виновными в получении доступа к секретным документам о передвижении армии и полиции и приговорил к 7 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что следователи ООН заявили, что военные Мьянмы проводили массовые убийства, групповые изнасилования мусульман с "геноцидними намерениями", а главнокомандующий и пять генералов должны предстать перед судом за самые тяжкие преступления.

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