Конгресс США принял законопроект о стимулирующих экономику мерах на 2 трлн долларов

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила пакет стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса, в размере 2 трлн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Законопроект

США обошли Китай и Италию по количеству подтвержденных случаев коронавируса. Ночью 26 марта количество зараженных коронавирусом в США превысило 83 тысячи. Жертвами болезни стали 1178 человек.

Кроме того, президент Дональд Трамп уже объявил введение чрезвычайной ситуации в 12 американских штатах из-за вспышки коронавируса. В пятницу режим ЧС был введен в штатах Мэриленд, Иллинойс и Миссури.

Добавим, что США в ближайшие недели восстановят экономическую деятельность, которую приостановили из-за коронавируса.