Конгрес США прийняв законопроект про стимулюючі економіку заходи на 2 трлн доларів

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів схвалила пакет стимулюючих економіку заходів, спрямованих на подолання наслідків поширення коронавірусу, у розмірі 2 трлн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Законопроект

США обійшли Китай та Італії за кількістю підтверджених випадків коронавіруса. Вночі 26 березня кількість заражених коронавірусом в США перевищило 83 тисячі. Жертвами хвороби стали 1178 осіб.

Крім того, президент Дональд Трамп уже оголосив введення надзвичайної ситуації в 12 американських штатах через спалах коронавірусу. У п'ятницю режим НС був введений в штатах Меріленд, Іллінойс і Міссурі.

Додамо, що США в найближчі тижні відновлять економічну діяльність, яку призупинили через коронавірус.