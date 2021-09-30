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Конгресс США поддержал временный бюджет для избежания "шатдауна". Документ передали Байдену

Автор: Дмитрий Кузнецов

Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон о временном бюджете, чтобы избежать так называемого "шатдауна". Теперь документ должен подписать американский президент Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания в Конгрессе.

Закон о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря поддержали 254 конгрессмена, 175 проголосовали против. Вместе с демократами за документ свои голоса отдали 34 республиканца.

После голосования законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее документ одобрил американский Сенат. Сразу после голосования законопроект был направлен в Палату представителей.

"Шатдаун" - это временное закрытие правительства США с отправкой большинства госслужащих в простой.

В этом году "шатдаун" возник из-за позиции республиканцев в Сенате по дополнительному условию демократов об увеличении в проекте бюджета государственного долга США до уровня декабря 2022 года.

Напомним, в последний раз "шатдаун" в США произошел при президентстве Дональда Трампа в 2018 году. Тогда государственные служащие были вынуждены уйти в отпуск на рекордные 35 дней.

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Соединенные Штаты АмерикиКонгресс США