Конгрес США підтримав тимчасовий бюджет для уникнення "шатдауну". Документ передали Байдену

Палата представників Конгресу США проголосувала за закон Про тимчасовий бюджет, щоб уникнути так званого "шатдауну". Тепер документ повинен підписати американський президент Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання в Конгресі .

Після голосування законопроєкт надійде на підпис президенту США Джо Байдену.

Закон про тимчасове фінансування федерального уряду до 3 грудня підтримали 254 конгресмени, 175 проголосували проти. Разом з демократами за документ свої голоси віддали 34 республіканці.

Раньше документ схвалив американський Сенат. Відразу після голосування законопроєкт був направлений в Палату представників.

"Шатдаун" - це тимчасове закриття уряду США з відправкою більшості держслужбовців в простій.

У цьому році "шатдаун" виник через позицію республіканців в Сенаті по додатковій умові демократів про збільшення в проєкті бюджету державного боргу США до рівня грудня 2022 року.

Нагадаємо, в останній раз "шатдаун" у США стався за президентства Дональда Трампа у 2018 році. Тоді державні службовці були змушені піти у відпустку на рекордні 35 днів.