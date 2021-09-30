США избегут "шатдауна". Сенат одобрил временный бюджет
Американский Сенат поддержал закон о временном финансировании. Этот временный бюджет позволит Соединенным Штатам избежать так называемого "шатдауна".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.
Данный законопроект уже сегодня направят на голосование в Палату представителей, чтобы его окончательно одобрили.
"Шатдаун" - это временное закрытие правительства США с отправкой большинства госслужащих в простой. Такая угроза возникает, когда республиканцы и демократы в Конгрессе не успевают вовремя договориться относительно ежегодных ассигнований при подготовке бюджета. Или же когда президент США отказывается подписать соответствующий законопроект.
Напомним, в последний раз "шатдаун" в США произошел при президентстве Дональда Трампа в 2018 году. Тогда государственные служащие были вынуждены уйти в отпуск на рекордные 35 дней.