США избегут "шатдауна". Сенат одобрил временный бюджет

Американский Сенат поддержал закон о временном финансировании. Этот временный бюджет позволит Соединенным Штатам избежать так называемого "шатдауна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN .

Данный законопроект уже сегодня направят на голосование в Палату представителей, чтобы его окончательно одобрили.

"Шатдаун" - это временное закрытие правительства США с отправкой большинства госслужащих в простой. Такая угроза возникает, когда республиканцы и демократы в Конгрессе не успевают вовремя договориться относительно ежегодных ассигнований при подготовке бюджета. Или же когда президент США отказывается подписать соответствующий законопроект.