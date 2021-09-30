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США избегут "шатдауна". Сенат одобрил временный бюджет

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Вашингтон, Четверг 30 сентября 2021 21:16
США избегут "шатдауна". Сенат одобрил временный бюджет Фото: США могут избежать нового "шатдауна" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американский Сенат поддержал закон о временном финансировании. Этот временный бюджет позволит Соединенным Штатам избежать так называемого "шатдауна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Данный законопроект уже сегодня направят на голосование в Палату представителей, чтобы его окончательно одобрили.

"Шатдаун" - это временное закрытие правительства США с отправкой большинства госслужащих в простой. Такая угроза возникает, когда республиканцы и демократы в Конгрессе не успевают вовремя договориться относительно ежегодных ассигнований при подготовке бюджета. Или же когда президент США отказывается подписать соответствующий законопроект.

Напомним, в последний раз "шатдаун" в США произошел при президентстве Дональда Трампа в 2018 году. Тогда государственные служащие были вынуждены уйти в отпуск на рекордные 35 дней.

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