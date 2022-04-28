Окончательно. Конгресс США поддержал ленд-лиз для Украины: что это значит

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении ленд-лиза для Украины. Он поможет значительно ускорить поставки западного оружия в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей США.
Законопроект поддержали 417 конгрессменов, против высказались 10. Все противники ленд-лиза – представители Республиканской партии.
В дальнейшем этот документ должен подписать американский лидер Джо Байден.
Президент США получит расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине различных товаров для обороны от агрессии РФ или же других целей. Закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.
После того, как закон вступит в силу, Байден в 60-дневный период обязан установить ускоренные процедуры для поставки оружия Украине.
Во время Второй мировой войны, ленд-лиз был системой, благодаря которой США частично или же на безвозмездной основе, передавали своим союзникам боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, в том числе и нефтепродукты. Ленд-лиз сыграл одну из ключевых ролей в победе над нацизмом.
Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов отмечал, что закон о ленд-лизе является свидетельством того, что существование президента РФ угрожает всей мировой демократии.
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