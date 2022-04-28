Окончательно. Конгресс США поддержал ленд-лиз для Украины: что это значит

Законопроект поддержали 417 конгрессменов, против высказались 10. Все противники ленд-лиза – представители Республиканской партии.

В дальнейшем этот документ должен подписать американский лидер Джо Байден.

Что нам дает закон о ленд-лизе

Президент США получит расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине различных товаров для обороны от агрессии РФ или же других целей. Закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

После того, как закон вступит в силу, Байден в 60-дневный период обязан установить ускоренные процедуры для поставки оружия Украине.

Что такое ленд-лиз

Во время Второй мировой войны, ленд-лиз был системой, благодаря которой США частично или же на безвозмездной основе, передавали своим союзникам боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, в том числе и нефтепродукты. Ленд-лиз сыграл одну из ключевых ролей в победе над нацизмом.