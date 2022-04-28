UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Окончательно. Конгресс США поддержал ленд-лиз для Украины: что это значит

Фото: в США одобрили ленд-лиз для Украины (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении ленд-лиза для Украины. Он поможет значительно ускорить поставки западного оружия в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей США.

Законопроект поддержали 417 конгрессменов, против высказались 10. Все противники ленд-лиза – представители Республиканской партии.

В дальнейшем этот документ должен подписать американский лидер Джо Байден.

Что нам дает закон о ленд-лизе

Президент США получит расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине различных товаров для обороны от агрессии РФ или же других целей. Закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

После того, как закон вступит в силу, Байден в 60-дневный период обязан установить ускоренные процедуры для поставки оружия Украине.

Что такое ленд-лиз

Во время Второй мировой войны, ленд-лиз был системой, благодаря которой США частично или же на безвозмездной основе, передавали своим союзникам боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, в том числе и нефтепродукты. Ленд-лиз сыграл одну из ключевых ролей в победе над нацизмом.

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов отмечал, что закон о ленд-лизе является свидетельством того, что существование президента РФ угрожает всей мировой демократии.

Война России против Украины длится шестьдесят четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаВоенная помощьВойна России против Украины