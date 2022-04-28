Остаточно. Конгрес США підтримав ленд-ліз для України: що це означає

Законопроект підтримали 417 конгресменів, проти висловилися 10. Всі противники ленд-лізу - представники Республіканської партії.

Надалі цей документ повинен підписати американський лідер Джо Байден.

Що нам дає закон про ленд-ліз

Президент США отримає розширені повноваження щодо надання в оренду або ж передачі Україні різних товарів для оборони від агресії РФ або ж інших цілей. Закон передбачає значне прискорення поставок до України озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США.

Після того, як закон набере чинності, Байден у 60-денний період зобов'язаний встановити прискорені процедури для поставки зброї Україні.

Що таке ленд-ліз

Під час Другої світової війни, ленд-ліз був системою, завдяки якій США частково або ж на безоплатній основі, передавали своїм союзникам боєприпаси, техніку, продовольство та стратегічну сировину, у тому ж числі й нафтопродукти. Ленд-ліз відіграв одну з ключових ролей у перемозі над нацизмом.