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Остаточно. Конгрес США підтримав ленд-ліз для України: що це означає

Фото: у США схвалили ленд-ліз для України (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про запровадження ленд-лізу для України. Він допоможе значно прискорити поставки західної зброї до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Палати представників США.

Законопроект підтримали 417 конгресменів, проти висловилися 10. Всі противники ленд-лізу - представники Республіканської партії.

Надалі цей документ повинен підписати американський лідер Джо Байден.

Що нам дає закон про ленд-ліз

Президент США отримає розширені повноваження щодо надання в оренду або ж передачі Україні різних товарів для оборони від агресії РФ або ж інших цілей. Закон передбачає значне прискорення поставок до України озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США.

Після того, як закон набере чинності, Байден у 60-денний період зобов'язаний встановити прискорені процедури для поставки зброї Україні.

Що таке ленд-ліз

Під час Другої світової війни, ленд-ліз був системою, завдяки якій США частково або ж на безоплатній основі, передавали своїм союзникам боєприпаси, техніку, продовольство та стратегічну сировину, у тому ж числі й нафтопродукти. Ленд-ліз відіграв одну з ключових ролей у перемозі над нацизмом.

Нагадаємо, глава Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначав, що закон про ленд-ліз є свідченням того, що існування президента РФ загрожує всій світовій демократії.

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