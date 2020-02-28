Конгресс США планирует выделить 6-8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом, - The Hill

Фото: Конгресс США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Демократы и республиканцы в Конгрессе США заинтересованы достичь окончательной договоренности в начале следующей недели

Конгресс Соединенных Штатов рассматривает возможность выделить от шести до восьми млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса Covid-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По словам собеседника издания, в Конгрессе склоняются выделить больше денег на борьбу с коронавирусом.

"Хотя диапазон, который обсуждался (в Конгрессе - ред.), составлял от шести до восьми миллиардов долларов, стороны склоняются к большему значению в этом диапазоне", - отметил собеседник.

Отмечается, что демократы и республиканцы в Конгрессе США заинтересованы достичь окончательной договоренности в начале следующей недели, чтобы успеть провести все голосования до весенних каникул.

"У Конгресса примерно 10 рабочих дней до того, как уйдет в отпуск на неделю, что устанавливает для законодателей четкий срок по проработке соглашения, передачу его обеим палатам на голосование, а затем - на подпись президенту Дональду Трампу", - говорится в материале.

Напомним, Соединенные Штаты закрыли крупнейшую за пределами страны военную базу в Южной Корее выявлены случаи коронавирус у военнослужащих. В Южной Корее заразились коронавирусом один американский военнослужащий, а также один сотрудник Вооруженных сил США и член семьи одного из сотрудников.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте борьбы с коронавирусом приоритетом номер один является "здоровье и безопасность американцев". Трамп добавил, что США потратят любые необходимые средства на борьбу с коронавирусом.