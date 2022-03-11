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Конгресс США одобрил выделение Украине почти 14 млрд долларов военной и гуманитарной помощи

Автор: Дмитрий Кузнецов

Конгресс США проголосовал за выделение Украине 13,6 млрд долларов. Деньги пойдут на военную и гуманитарную помощь в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Конгресс одобрил выделение 13,6 млрд долларов на помощь Украине и ее союзникам в сопротивлении российскому вторжению в рамках законопроекта о финансировании федеральных агентств", - написала в своем Twitter корреспондент издания Дарлин Супервилль.

Напомним, ранее лидеры Конгресса США достигли соглашения о выделении помощи Украине на 13,6 млрд долларов.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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