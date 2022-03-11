RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Конгрес США схвалив виділення Україні майже 14 млрд доларів військової та гуманітарної допомоги

Автор: Дмитрий Кузнецов

Конгрес США проголосував за виділення Україні 13,6 млрд доларів. Гроші підуть на військову і гуманітарну допомогу у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Конгрес схвалив виділення 13,6 млрд доларів на допомогу Україні та її союзникам в опорі російському вторгненню в рамках законопроєкту про фінансування федеральних агентств", - написала у своєму Twitter кореспондент видання Дарлін Супервілль.

Нагадаємо, раніше лідери Конгресу США досягли угоди про виділення допомоги Україні на 13,6 млрд доларів.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України