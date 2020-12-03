Конгрес США схвалив обмеження проти китайських компаній

Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Палата представників США одноголосно проголосувала за законопроєкт, в якому містяться обмеження щодо китайських компаній. Згідно з законопроєктом, іноземний бізнес має надавати звітності регуляторам США.

Про це повідомляє Reuters.

Документ, у разі прийняття, може призвести до того, що з американського фондового ринку може бути виведена низка китайських фірм.

При цьому обмеження законопроєкту стосуються будь-яких іноземних компаній, однак автори уточнили, що при створенні переважно орієнтувалися на китайський ринок.

Так, в документі передбачена вимога, відповідно до якої компанії, що котируються на американських біржах, мають підтверджувати те, що їх не контролює іноземна влада. Також передбачається, що всі компанії будуть проходити аналогічні для американських фірм норми аудиту.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки раніше ввели санкції проти 11 гонконгських чиновників за сприяння обмеження автономії Гонконгу. Під санкції потрапила голова автономного регіону Керрі Лам.

Раніше пакет санкцій проти Китаю прийняла Рада Євросоюзу; обмеження, зокрема, стосуються експорту обладнання і технологій, які можуть використовуватися для репресій.