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Конгрес США обговорює збільшення військової допомоги Україні

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Вашингтон, П'ятниця 17 вересня 2021 09:43
Конгрес США обговорює збільшення військової допомоги Україні Фото: посол України в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Конгрес США запропонував збільшити розмір військової допомоги Україні. У документах йдеться про збільшення щорічної допомоги на оборону України на 50 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку посла України в США Оксани Маркарової.

Якщо проект оборонного бюджету США на 2022-й фіскальний рік буде прийнятий з цими правками, Україна отримає допомогу на 300 млн доларів.

"Дуже сподіваємося, що виділення цієї суми буде погоджено і затверджено обома палатами Конгресу США", - написала Маркарова.

Нагадаємо, у Путіна вважають, що військова допомога США Україні стане причиною ескалації на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що нова допомога США включатиме поставки Javelin в Україну.

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