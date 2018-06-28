Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Конгрес США може до кінця року визнати Голодомор геноцидом українців, - Парубій

НовиниСуспільство    28.06.2018 - 13:03
Фото: Андрій Парубій у Вашингтоні (twitter.com/AndriyParubiy)
Фото: Андрій Парубій у Вашингтоні (twitter.com/AndriyParubiy)

Парубій у Вашингтоні зустрівся зі співавторами відповідної резолюції у Палаті представників

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вислови сподівання, що Конгрес Сполучених Штатів Америки (США) ухвалить до кінця року резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це він сказав у Вашингтоні, передає "Голос Америки".

Зазначається, що про це він сказав під час зустрічі із співавторами відповідної резолюції у Палаті представників - конгресменами Пітером Раскелом та Девідом Прайсом.

Напередодні Парубій разом із головами парламентів Литви, Грузії, Молдови та Польщі вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Політики поклали снопи пшениці до меморіалу жертвам геноциду, встановленого у центрі Вашингтона.

"Разом з колегами з Литви, Молдови і Польщі вшанували жертв Голодомору-геноциду українського народу біля Меморіалу у Вашингтоні. Разом у Вашингтоні проведемо зустріч зі спікером Палати представників Полом Раяном і спільну конференцію, щодо протидії російській агресії", - написав спікер українського парламенту в Twitter.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у США ще один штат визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українців. Про це заявили предтавники влади штату Огайо.

 

 

У Конгрес США внесли резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом У США ще один штат визнав Голодомор в Україні геноцидом
Теги публікації: Голодомор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся