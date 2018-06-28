Конгрес США може до кінця року визнати Голодомор геноцидом українців, - Парубій

Парубій у Вашингтоні зустрівся зі співавторами відповідної резолюції у Палаті представників

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вислови сподівання, що Конгрес Сполучених Штатів Америки (США) ухвалить до кінця року резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це він сказав у Вашингтоні, передає "Голос Америки".

Зазначається, що про це він сказав під час зустрічі із співавторами відповідної резолюції у Палаті представників - конгресменами Пітером Раскелом та Девідом Прайсом.

Напередодні Парубій разом із головами парламентів Литви, Грузії, Молдови та Польщі вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Політики поклали снопи пшениці до меморіалу жертвам геноциду, встановленого у центрі Вашингтона.

"Разом з колегами з Литви, Молдови і Польщі вшанували жертв Голодомору-геноциду українського народу біля Меморіалу у Вашингтоні. Разом у Вашингтоні проведемо зустріч зі спікером Палати представників Полом Раяном і спільну конференцію, щодо протидії російській агресії", - написав спікер українського парламенту в Twitter.

Разом з колегами з Литви, Молдови і Польщі вшанували жертв Голодомору-геноциду українського народу біля Меморіалу у Вашингтоні. Разом у Вашингтоні проведемо зустріч зі Спікером Палати Представників Полом Раяном @SpeakerRyan і спільну конференцію, щодо протидії російській агресії. pic.twitter.com/tOKnnGkPGu — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) June 27, 2018

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у США ще один штат визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українців. Про це заявили предтавники влади штату Огайо.