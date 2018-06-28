Ще один штат США визнав Голодомор в Україні геноцидом

Дванадцятим штатом, який визнав Голодомор геноцидом став Огайо

У Сполучених Штатах Америки ще один штат визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українців. Про це заявили предтавники влади штату Огайо, інформує посольство України в США в Facebook.

Губернатор штату Джон Касич і віце-губернатор Марі Тейлор видали відповідну прокламацію.

У США Голодомор визнано геноцидом вже в 12 штатах. Раніше, на початку червня в Палату представників Конгресу США внесли проект резолюції, у якій Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.

Минулим штатом, який визнав Голодомор в Україні Геноцидом 25 червня став штат Міссурі.

Нагадаємо, станом на сьогодні Голодомор в Україні визнано геноцидом вже в 12 штатах США: у Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, штат Мічиган, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегонi, Пенсільванії, Канзасі, Міссурі і Огайо.