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Ще один штат США визнав Голодомор в Україні геноцидом

НовиниПолітика    28.06.2018 - 03:51
Фото: пам'ятник жертвам Голодомору в Україні (president_gov_ua)
Фото: пам'ятник жертвам Голодомору в Україні (president_gov_ua)

Дванадцятим штатом, який визнав Голодомор геноцидом став Огайо

У Сполучених Штатах Америки ще один штат визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українців. Про це заявили предтавники влади штату Огайо, інформує посольство України в США в Facebook.

Губернатор штату Джон Касич і віце-губернатор Марі Тейлор видали відповідну прокламацію.

У США Голодомор визнано геноцидом вже в 12 штатах. Раніше, на початку червня в Палату представників Конгресу США внесли проект резолюції, у якій Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.

 

Штат Огайо приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Губернатор штату...

Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України у США Середа, 27 червня 2018 р.

Минулим штатом, який визнав Голодомор в Україні Геноцидом 25 червня став штат Міссурі.

Нагадаємо, станом на сьогодні Голодомор в Україні визнано геноцидом вже в 12 штатах США: у Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, штат Мічиган, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегонi, Пенсільванії, Канзасі, Міссурі і Огайо.

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Теги публікації: Голодомор, Сполучені Штати Америки, геноцид  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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