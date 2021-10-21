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Конгресс считает виновным Болсонару в смертях от COVID-19 в Бразилии

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Бразилия, Четверг 21 октября 2021 06:01
Конгресс считает виновным Болсонару в смертях от COVID-19 в Бразилии Фото: Жаир Болсонару, президент Бразилии (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Президент Бразилии Жаир Болсонару считается виновным в смертях 600 000 бразильцев, которые погибли в результате пандемии коронавируса. Об этом говорится в отчете Конгресса по результатам расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Проект отчета предполагает, что Конгресс обвиняет президента Бразилии в девяти отдельных преступлениях, включая шарлатанство, подстрекательство к совершению преступлений, распространение патогенных микробов и преступления против человечности. В следующий вторник сенаторы проголосуют за окончательный вариант отчета.

Обвинение в преступлениях против человечности, будет передано в международный уголовный суд в Гааге. В нем администрацию Болсонару обвиняют в преступлениях против коренных народов, которые только усилились с появлением вируса.

"Федеральное правительство нашло в вирусе союзника для нанесения удара по коренным народам", - говорится в документе.

Эксперты считают, что Бразилия могла бы остановиться на 400 000 смертей с помощью более эффективных мер реагирования.

"Существует четкая причинно-следственная связь между позицией высшего лидера, направленной против коренных народов, и ущербом, причиненным коренным народам, даже если он, возможно, никого не убил напрямую", - говорится в докладе.

Болсонару также обвиняют в том, что он допустил неконтролируемое распространение коронавируса, сорвав вакцинацию и меры сдерживания вируса, такие как маски и социальное дистанцирование. К примеру, правительство обвиняют в задержке по ведению переговоров с поставщиком вакцины Pfizer.

"Бразилия могла бы стать первой страной в мире, которая начала вакцинацию, вместе с Великобританией… эта ошибочная стратегия дорого обошлась стране", - говорится в отчете.

Сам Болсонару подверг критике расследование, заявив, что оно "не вызвало ничего, кроме ненависти и возмущения".

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